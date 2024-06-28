Президент Боливии отверг обвинения в причастности к попытке переворота
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что утверждения о том, что власти знали о планах военных занять площадь перед домом правительства, не соответствуют действительности. Его слова приводит Associated Press.
Попытка госпереворота в Боливии произошла 26 июня. Ее устроил отправленный в отставку генерал Хуан Хосе Суньига: он стянул военных и бронетехнику на площадь Мурильо в Ла-Пасе и пытался захватить дворец правительства. Во время задержания военный заявил, что встречался с Арсе 23 июня и глава государства попросил помочь ему повысить популярность.
Арсе подчеркнул, что Суньига «действовал по собственной воле». «Я не тот политик, который собирается завоевать популярность через кровь народа», — подчеркнул президент.
За попытку мятежа арестовали 17 человек. В их числе Суньига и бывший вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Всем грозит не менее 15 лет заключения. Как минимум 14 человек пострадали в Боливии от действий военных, рассказал Арсе. «Нескольким из них потребовались операции», — добавил он (цитата по ТАСС).
МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии.
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