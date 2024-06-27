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Политика ,  
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Устроившего попытку переворота в Боливии генерала задержали

Полицейские задержали боливийского генерала Хуана Хосе Суньигу, попытавшегося захватить дворец правительства на площади Мурилью в Ла-Пасе, передает El Deber.

На кадрах, которые показало местное телевидение, генерал выходит из здания Генштаба в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, они сажают его в машину. 

Прокуратура начала уголовное расследование против Суньиги, его обвинили в терроризме и попытке вооруженного восстания.

Суньига днем 26 июня стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. Генерал заявил, что намерен «вернуть Родину», поменять состав кабмина и добиться освобождения политзаключенных.

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Политика
Фото:Новое военное командование Боливии (Фото: X-аккаунт Bolivia TV)

Президент Луис Арсе назвал действия Суньиги госпереворотом. Он сменил военное руководство, новый командующий армией Хосе Санчес Веласкес приказал военным разойтись, те начали покидать площадь.

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