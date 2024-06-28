В Боливии задержали 21 человека за участие в попытке госпереворота

Фото: Henry Romero / Reuters

Более 20 человек, которые участвовали в попытке госпереворота, задержали в Боливии, сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

«К настоящему моменту в общей сложности задержан 21 человек в рамках дела о провалившемся госперевороте», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире боливийского телеканала Canal 5.

По данным Bolivia.com, в результате расследования удалось идентифицировать новых фигурантов дела, в том числе капитана пехоты Мигеля Бургоса, который руководил вторжением во дворец правительства, где во время попытки переворота протаранили ворота бронетранспортером. Кроме того, задержали сержанта, непосредственно управлявшего бронетранспортером, который протаранил ворота дворца.

Еще двое из задержанных — сержант, который перевозил военных, и бывший командующий ВВС Боливии, генерал Марсело Зегарра.

Дель Кастильо уточнил, что полиция все еще разыскивает трех военнослужащих.

Ранее, 26 июня, в Боливии произошла попытка государственного переворота. Его устроил бывший боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, он стянул военных, бронетехнику и пытался захватить дворец правительства на площади Мурильо в Ла-Пасе. Генерал тогда заявил, что намерен «вернуть родину», поменять состав кабмина и добиться освобождения политзаключенных.

На фоне произошедшего президент Боливии Луис Арсе сменил военное руководство.

Новый командующий армией призвал военных разойтись. После этого Суньига покинул площадь вместе со своими сторонниками. Позже власти Боливии задержали двоих командиров несостоявшегося государственного переворота — генерала Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора.