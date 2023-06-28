Секретарь СНБО Данилов: быстрое контрнаступление может быть лишь в сказке

Данилов заявил, что быстрое контрнаступление может быть лишь в сказке

Секретарь СНБО призвал набраться терпения. Зеленский говорил, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Путин в последние недели заявлял о высоких потерях Украины

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Хотя Киев и хочет, чтобы контрнаступление украинских войск шло быстрее, так бывает только в сказках, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, <...> это не прогулка. <...> Нужно набраться терпения», — сказал он, комментируя темпы украинского контрнаступления.

Как сообщала российская сторона, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. К 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин. Он отмечал, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины. 21 июня он сказал, что ВСУ несут большие потери в людях и боевой технике — из-за этого на фронте наблюдается «определенное затишье». «Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения. Занимается восстановлением боеспособности», — сказал Путин.

Киев признавал трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ сталкиваются с «бешеным сопротивлением», и отмечала, что быстрого продвижения не получится.

В то же время глава офиса украинского президента Михаил Подоляк называл нынешние действия украинской армии «тестированием». 25 июня глава украинского Минобороны Алексей Резников охарактеризовал действия украинских войск как «своего рода подготовительную операцию», отметив, что российские военные выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

Спустя три дня он заявил, что у ВСУ есть резервы, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО. По словам Резникова, основные украинские резервы не задействованы в контрнаступлении.