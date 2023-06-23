В ВСУ заявили, что пока не задействовали основные силы

О том, что украинское наступление идет «медленнее, чем хотелось бы», ранее говорил Зеленский. По словам Сырского, ВСУ пока «прощупывают слабые места противника», не задействуя основные силы. Путин говорил о тяжелых потерях ВСУ

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Украинские войска пока не задействовали основную часть своих сил в идущем контрнаступлении, заявил в интервью The Guardian глава сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а сейчас мы ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди», — заявил главком.

По его словам, «все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы», однако нужно быть готовым к тому, что это займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и искусственных препятствий.

«Мы не должны недооценивать врага. Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и строит там прочную оборону, которую довольно трудно пробить», — подчеркнул Сырский.

Украинское контрнаступление длится с начала июня, однако ни на одном из участков фронта ВСУ не преуспели и продолжают нести «близкие к катастрофическим» потери, говорил президент Владимир Путин. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отбиты. 22 июня Шойгу заявил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя контрнаступление ВСУ, объяснял, что военные действия идут через заминированные территории, а Киев хочет сохранить жизнь солдат. Президент Владимир Зеленский тоже подчеркивал, что наступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы», но это и не «голливудский фильм».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк среди проблем для наступления называл медленные поставки Киеву западной военной техники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба называл самой большой проблемой «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве».

