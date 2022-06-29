Джонсон предостерег от бойкота саммита G20 с участием Путина

По мнению премьера Великобритании, бойкот саммита G20 с участием России и Китая лишь даст этим странам слово и возможность продвигать свою позицию

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Бойкот со стороны западных стран саммита G20 при возможном участии российского президента Владимира Путина приведет к тому, что слово получат Россия и Китай. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Bloomberg.

«Если вы откажетесь от участия в G20, вы рискуете просто передать возможность вести пропаганду другим», — подчеркнул он.

В то же время британский премьер усомнился, что Путин будет участвовать в саммите «по разным причинам». Он подчеркнул, что был бы «поражен», если бы российский лидер все-таки прибыл на саммит, назвав его «фигурой-изгоем».

В ноябре на Бали пройдет 17-я встреча глав государств — членов G20. Индонезия является действующим председателем G20.

Россия, как и другие страны, получила приглашение принять участие в саммите G20. Как сообщил 27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков, участие президента Владимира Путина «предусматривается».

Президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на саммит, несмотря на то что его страна не входит в G20. По данным Bloomberg, с такой инициативой выступили некоторые страны-члены, в том числе США, после того как стало известно, что на встречу пригласили Путина. В марте президент США Джо Байден выступил за участие Украины в заседаниях G20 и предложил наделить ее правом наблюдателя, в случае если из организации не получится исключить Россию. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует, будет ли Зеленский «ходить где-то сбоку».

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что не станет бойкотировать мероприятие в случае участия в нем Путина. «Я думаю, будет лучше, если он придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — пояснила она.

В начале апреля Bloomberg писал, что некоторые члены G20 отговаривали Индонезию от приглашения Путина, в том числе США. В Вашингтоне также обсуждали, стоит ли Байдену в случае участия российского президента ехать на саммит.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что США оказывают «неприкрытое и малодипломатичное» давление на все страны после идеи исключить Россию из G20, но отметили, что даже если Москву исключат из «Группы двадцати», ничего страшного не случится.

Президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня посетит Москву, а до этого — Украину. «Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», — пояснял Видодо, добавляя, что обратится к Путину с таким же предложением.