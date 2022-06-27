Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20 в Индонезии
Россия получила приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК. По его словам, участие президента Владимира Путина «предусматривается».
«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — пояснил Ушаков.
Он добавил, что планируется обсуждать вопросы в рамках повестки саммита, а также затронуть темы, которые поднимались на апрельской встрече глав центробанков и министров финансов стран, входящих в «Большую двадцатку». Российскую делегацию тогда возглавлял глава Минфина Антон Силуанов.
17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия является действующим председателем G20.
Приглашение на саммит также получил президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна не входит в G20. Bloomberg писал, что с таким предложением выступили некоторые государства-члены, в том числе США, после того как стало известно, что на встречу пригласили Путина. Украинский президент пока не дал ответ о своем участии.
В апреле во время выступления Силуанова по видеосвязи в рамках встречи G20 делегации Великобритании, США и Канады покинули заседание. Канцлер британского казначейства Риши Сунак пояснил, что делегаты так поступили из-за происходящего на Украине.
Что касается ноябрьского саммита, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не станет бойкотировать мероприятие в случае участия в нем Путина. «Я думаю, будет лучше, если он [Путин] придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — пояснила она, добавив, что саммит G20 «слишком важен».
30 июня президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву, а до этого — Украину. «Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского открыть пространство для диалога в контексте мира», — пояснял Видодо, добавляя, что обратится к Путину с таким же предложением.