Лавров заявил, что России неинтересен Зеленский «где-то сбоку» на G20

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский «рад вписаться в любой формат», но Россию не интересует, будет ли он «ходить где-то сбоку» на саммите G20 в Индонезии, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам совета министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, не входящих в «Группу двадцати». Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые. Видимо, в промежутках между получением команды из Вашингтона у него остается свободное время», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о приглашении Украины на саммит «Большой двадцатки».

Он напомнил, что на днях президент Индонезии Джоко Видодо приедет в Россию, подготовка к саммиту будет одной из ключевых тем его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам министра, российская сторона не собирается «смысл и значение этого формата делать заложниками «капризов» государств, которые пытаются сохранить собственные проблемы в сфере влияния Запада и заставить его активнее использовать их для реализации политики по подрыву основ международного права и установления гегемонии», и займется делом, а не пропагандой и идеологией.

27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Он уточнил, что участие президента Владимира Путина «предусматривается». «Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сказал Ушаков.

На саммит позвали и Зеленского, хотя Украина не входит в «Большую двадцатку».