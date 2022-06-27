Глава ЕК отказалась от бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

По словам фон дер Ляйен, институт G20 «слишком важен, чтобы позволить Путину его разрушить», а присутствие российского лидера позволит ему лучше понять позицию Запада

Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не станет бойкотировать осенний саммит «Группы двадцати» (G20) в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это [бойкот саммита] <...> Я думаю, будет лучше, если он [Путин] придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, институт G20 «слишком важен, чтобы позволить Путину его разрушить», а присутствие российского лидера позволит ему лучше понять позицию Запада.

Саммит глав государств — участников G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин уже получил приглашение поучаствовать в мероприятии, однако в Кремле еще не приняли решение. На саммит также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не является членом организации.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые члены G20, включая США, пытались уговорить Индонезию отказаться от приглашения Путина на саммит в страну. По данным агентства, от Джакарты потребовали «по меньшей мере осудить» действия России на Украине. Американские чиновники также обсуждали, следует ли президенту Джо Байдену пропустить саммит, если его посетит Путин, однако, по данным источников, скорее всего, Байден будет присутствовать.