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Военная операция на Украине ,  
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США не увидели необходимости в контактах с Россией по силам НАТО в Европе

Кирби: США не сообщали России о планах по укреплению военного присутствия в Европе
США не контактировали с Россией по вопросам военного присутствия в Европе и считают, что в этом «нет необходимости», подчеркнул Джон Кирби
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Alex Brandon / AP)

США не сообщали России заранее о своих планах по усилению военного присутствия в Европе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби, передает CNN.

«С Москвой никаких сообщений об этих изменениях не было, и в этом нет необходимости», — заявил он.

Чиновник Пентагона Селест Волландер, занимающаяся вопросами международных отношений, заявила журналистам, что объявленные меры НАТО не нарушают никаких договоров с Россией, включая основополагающий договор Россия — НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек к 2023 году.

Он указал, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами — членами НАТО для обороны территорий альянса на восточном фланге. Также в планы блока входит увеличение боевых групп и размещение военного оборудования на передовых позициях.

НАТО определило Россию как «главную угрозу безопасности»
Политика
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Страны НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию на следующие десять лет, определив Россию как «главную угрозу безопасности».

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Участники саммита договорились, что и дальше будут противодействовать «российским угрозам», «безответственной риторике» Москвы и реагировать на «ее враждебные действия».

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Увеличение численности войск НАТО Столтенберг анонсировал двумя днями ранее. До этого газета El Pais со ссылкой на источники писала, что во время саммита НАТО страны обсудят увеличение числа размещенных в Европе военных альянса.

В Кремле заявили, что Минобороны России разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.

Что означают для России решения саммита НАТО
Политика
Фото:Andreea Alexandru / AP

29 июня НАТО также официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс. Их членство должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, Россия будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США Россия Джон Кирби военное присутствие Европа

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