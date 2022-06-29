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Политика ,  

НАТО увеличит силы реагирования до 300 тыс. человек в 2023 году

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Планируемое увеличение сил быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до 300 тыс. человек будет реализовано к 2023 году, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита организации в Мадриде. Трансляция ведется на сайте блока.

«Что касается повышения готовности сил, я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году», — сказал глава НАТО.

Столтенберг указал, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определенных территорий альянса на восточном фланге. В планах также увеличение боевых групп и размещение военного оборудования на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости, рассказал он.

Силы быстрого реагирования НАТО — это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операций НАТО.

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Фото:Europa Press / Getty Images

Увеличение численности этих войск Столтенберг анонсировал двумя днями ранее. До этого газета El Pais со ссылкой на источники писала, что во время саммита НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня, страны-участницы также обсудят увеличение числа размещенных в Европе военных альянса. Собеседник газеты уточнил, что некоторые хотят перейти от формирования контингента в виде боевых групп к бригадам. По данным El Pais, бригадное формирование подразумевает увеличение числа военных как минимум вдвое. Сейчас боевые группы, размещенные в Европе, насчитывают по 1–1,6 тыс. военных.

В Кремле позднее заявили, что российское Минобороны разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.

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На саммите альянса в Мадриде также будет принята новая концепция безопасности НАТО, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой. 


 

Теги
Йенс Столтенберг НАТО силы быстрого реагирования увеличение

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