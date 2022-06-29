НАТО увеличит силы реагирования до 300 тыс. человек в 2023 году

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Планируемое увеличение сил быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до 300 тыс. человек будет реализовано к 2023 году, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита организации в Мадриде. Трансляция ведется на сайте блока.

«Что касается повышения готовности сил, я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году», — сказал глава НАТО.

Столтенберг указал, что эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определенных территорий альянса на восточном фланге. В планах также увеличение боевых групп и размещение военного оборудования на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости, рассказал он.

Силы быстрого реагирования НАТО — это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операций НАТО.

Увеличение численности этих войск Столтенберг анонсировал двумя днями ранее. До этого газета El Pais со ссылкой на источники писала, что во время саммита НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня, страны-участницы также обсудят увеличение числа размещенных в Европе военных альянса. Собеседник газеты уточнил, что некоторые хотят перейти от формирования контингента в виде боевых групп к бригадам. По данным El Pais, бригадное формирование подразумевает увеличение числа военных как минимум вдвое. Сейчас боевые группы, размещенные в Европе, насчитывают по 1–1,6 тыс. военных.

В Кремле позднее заявили, что российское Минобороны разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Статьи Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Инструкции Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции

На саммите альянса в Мадриде также будет принята новая концепция безопасности НАТО, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.