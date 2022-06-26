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Военная операция на Украине ,  
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El País узнала о планах НАТО по крупнейшему размещению в Европе за 30 лет

НАТО во время саммита в Мадриде может принять решение об увеличении численности дислоцированных в Европе войск, что станет крупнейшим развертыванием блока с конца холодной войны. Близкие к России страны просят сформировать дивизии
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Страны НАТО во время предстоящего саммита обсудят возможное усиление присутствия альянса в Европе, в случае одобрения число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим с конца холодной войны, пишет El País со ссылкой на источники.

«Некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам», — сообщили информированные собеседники газеты.

Сейчас размещенные в восточной Европе боевые группы насчитывают от 1–1,6 тыс. военных, бригадное формирование подразумевает увеличение их количества как минимум вдвое, пишет издание. Новые подразделения также могут вооружить более сложным вооружением, им предоставят большую автономность действий. Более близкие к России члена альянса настаивают на необходимости сформировать дивизии под командованием генералов, количество военных в ней может достигать 15 тыс.

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Обсуждение крупнейшего развертывания велось в субботу, 25 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, уточнили источники El País. По их словам, страны блока намерены обновить положение «Позиции обороны и сдерживания», основанной, в частности, на наборе вооружений и войск, доступных НАТО для реагирования на потенциальные угрозы безопасности Евроатлантического региона. Альянс таким образом намерен продемонстрировать готовность защитить своих членов, пишет издание.

Источники El País отметили также, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите, фактически «хоронит связи» с Россией, которые сложились до недавнего времени. Неофициально документ уже называют «Мадридской концепцией», отмечают они.

В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) в отношении России говорилось, что страна «не несет никакой угрозы», а сотрудничество с официальной Москвой признавалось «стратегически значимым». В новой версии документа Россия классифицируется как прямая и непосредственная угроза из-за опасения агрессии против членов альянса, рассказали собеседники El País.

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Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается. Саммит НАТО пройдет в Мадриде на следующей неделе — с 28 по 30 июня.

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Об изменении стратегической концепции НАТО на мадридском саммите прежде не раз говорили и официальные лица альянса. Генсек Йенс Столтенберг назвал готовящийся документ «основой для эпохи стратегического соперничества». Представитель США при альянсе Джулианн Смит говорила: «Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО». В Белом доме анонсировали «более широкие объявления о расстановке сил».

При этом в США, НАТО и других странах Европы неоднократно заявляли, что не желают военной конфронтации с Россией. Американский президент Джо Байден указал, что такой сценарий привел бы к мировой войне. Этим он, в частности, объяснил решение не отправлять войска США на Украину. НАТО при этом после начала спецоперации на Украине усилило военный контингент в ряде стран Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Источники Bloomberg говорили, что Германия намерена нарастить число военных альянса, дислоцированных в Прибалтике.

Россия, со свой стороны, обвиняет НАТО и США в игнорировании ключевых вопросов безопасности. В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москву «кинули, ну просто обманули» в связи с невыполненным обещанием не расширять альянса на восток. Спецоперацию России на Украине он назвал в начале мая «упреждающим отпором», поскольку западные страны поставляли Киеву вооружения и все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».

В НАТО отвергали наличие данных России обещаний о нерасширении альянса на восток. «Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре» — пояснял генсек Йенс Столтенберг.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
НАТО Европа Украина саммит НАТО

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