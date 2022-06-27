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Военная операция на Украине ,  
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НАТО решило увеличить численность сил быстрого реагирования до 300 тыс.

Сейчас эта часть контингента военных НАТО насчитывает 40 тыс. Вопрос могут решить на саммите альянса, который пройдет с 28 по 30 июня
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тыс. человек, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Сейчас численность сил быстрого реагирования НАТО — 40 тыс. человек.

По словам Столтенберга, на саммите альянса в Мадриде будет принята новая концепция безопасности НАТО, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

«Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности. В ней Россия будет указана одной из существенных угроз нашей безопасности», — сказал генсек альянса.

Силы быстрого реагирования НАТО — это воинские подразделения, выделенные государствами-участниками альянса в распоряжение Оперативного командования альянса, которые предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.

Глава НАТО назвал новую концепцию альянса основой эпохи соперничества
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Йенс Столтенберг

25 февраля страны—члены НАТО одобрили развертывание сил быстрого реагирования НАТО «для защиты стран-участниц от агрессии России».

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Как сообщала El Pais 26 июня со ссылкой на источники, во время саммита страны-члены НАТО также обсудят увеличение числа размещающихся в Европе военных блока. Собеседник газеты уточнил, что некоторые страны хотят перейти от формирования контингента в виде боевых групп к бригадам. По данным El Pais, бригадное формирование подразумевает увеличение числа военных как минимум вдвое. Сейчас боевые группы, размещенные в Европе, насчитывают от 1 — 1,6 тыс. военных.

Стратегическая концепция НАТО — документ, в котором изложены долгосрочные цели, характер и основополагающие задачи объединения в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми сталкивается альянс. Он обновляется для того, чтобы учитывать изменения глобальной обстановки и для подготовки НАТО к выполнению основных задач. Сейчас НАТО руководствуется стратегической концепцией, принятой в 2010 году. В ней изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Кроме отношений с Россией, в новую концепцию также будет включен Китай, отражены задачи в сфере кибер- и гибридной безопасности, а также изменениями климата, утверждал итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Мария Лисицына Мария Лисицына
НАТО Йенс Столтенберг силы быстрого реагирования

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