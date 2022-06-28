Песков сообщил о планах Минобороны усилить западную границу из-за НАТО

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Российское Минобороны разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на его восточном фланге, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разрабатываются нашим Министерством обороны планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне новых опасностей, которые генерируются действиями альянса», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков добавил, что пока президент Владимир Путин не получал докладов по этому вопросу, поскольку прошло мало времени, а «это комплексная, очень сложная работа».

Представитель Кремля еще в марте указывал, что глава государства дал поручение усилить западные границы страны из-за усиления НАТО на востоке. Как тогда говорил Песков, альянс де-факто уже начал усиление своих восточных рубежей, хотя официально решение об этом не было принято. Это заявление пресс-секретарь президента сделал после саммита НАТО, на котором было объявлено о размещении боевых групп блока в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.





28–30 июня в Мадриде будет проходить еще один саммит НАТО. Как предполагается, на нем будет принята новая концепция альянса, в которой Россию собираются назвать главной угрозой.

Испанское издание El País со ссылкой на источники сообщало, что члены блока на саммите обсудят и возможное усиление присутствия альянса в Европе. По словам собеседников газеты, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса в формате боевых групп к бригадам. В случае одобрения число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим с конца холодной войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что блок увеличит численность своих сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.