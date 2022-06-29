Что означают для России решения саммита НАТО

Лидеры НАТО договорились увеличить силы быстрого реагирования в Европе почти в восемь раз, а также официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс. Что это значит для России и каким может быть ответ — в материале РБК

Фото: Andreea Alexandru / AP

Как будет усиливаться НАТО

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек. Сейчас она составляет 40 тыс. бойцов, которые должны быть готовы приступить к выполнению боевых заданий в течение 15 дней. До 2014 года планировалось, что масштаб таких сил не будет превышать дивизию и составит около 13 тыс. военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. Силы НАТО будут размещены в разных странах для обороны конкретных участков территории членов альянса. Блок планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что военное присутствие США в Европе будет усилено, дислокация американских войск изменится так, чтобы отвечать современным реалиям. В частности, Вашингтон намерен увеличить численность ротационных частей в странах Балтии и разместить на ротационной основе в Румынии дополнительную бригаду численностью более 3 тыс. солдат и офицеров. В Польше разместят штаб 5-го армейского корпуса США, а в Великобританию будут направлены две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, способных нести ядерное оружие. С четырех до шести будет увеличено число американских эсминцев, базирующихся в испанской Роте. Эти корабли оснащены комплексами Aegis («Иджис») и являются частью развертываемой США глобальной системы противоракетной обороны. Кроме того, США собираются разместить дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии.

Значительная часть сил НАТО после распада СССР свелась к небоеготовым подразделениям, то есть силам, которые не способны немедленно вступить в бой, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Имеющиеся силы быстрого реагирования НАТО при этом очень ограниченны. Что касается их увеличения до 300 тыс. человек, то, скорее всего, речь идет не о численности боеготовых частей, а о создании возможностей для быстрого развертывания новых подразделений, предположил Крамник. То есть будут оборудованы дополнительные военные базы с комплектом вооружения, куда можно быстро перебросить личный состав, уже обученный работе на этой технике. «К примеру, разворачивается база с комплектом техники на бригаду. Через эту базу ежегодно проводится определенное количество военнослужащих, которое на этой технике готовится. Соответственно, всех, кто эту подготовку прошел, можно в течение нескольких суток собрать и привести в готовность», — пояснил эксперт.

Такие базы появятся, скорее и прежде всего, в странах Восточной Европы от Польши до Румынии, полагает Крамник. «При этом многие страны НАТО уже увеличили военные расходы и, видимо, будут увеличивать численность армий. В частности, в Германии будут воссоздавать ранее сокращенные дивизии», — заметил эксперт. По его словам, тяжелое вооружение, которое могут разместить страны альянса, — это основные боевые танки, артиллерийские установки калибра больше 100 мм, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п. «То есть то, что было ограничено по ДОВСЕ [Договор об обычных вооруженных силах в Европе, в котором Россия в 2015 году приостановила участие]», — подытожил эксперт.

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Как планирует расширяться НАТО

Лидеры НАТО также официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию (претензии выступавшей против Турции были сняты 28 июня) и назвали Россию наиболее существенной угрозой для безопасности стран альянса и стабильности в евроатлантическом регионе. Президенту России Владимиру Путину не удалось закрыть двери НАТО, заявил в среду Столтенберг: «Он получает обратное тому, что хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии».

В середине апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев писал в своем Telegram, что увеличение числа членов НАТО с 30 до 32 приведет к тому, что «у России станет больше официально зарегистрированных противников». «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — подытожил экс-президент, заключив, что «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен».

Решения мадридского саммита НАТО были зафиксированы в декларации. В ней указано, что главы государств альянса собрались в Мадриде во время, когда «война вернулась на европейский континент», поэтому лидеры подтвердили приверженность единству и основным принципам альянса, в частности «железной остается приверженность Вашингтонскому договору, включая статью 5» (эта статья говорит, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех).

Россия в декларации упоминается 13 раз (Китай — один раз), в частности, указано, что Российская Федерация «самая значительная и прямая угроза безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе». Это же зафиксировано в одобренной на саммите стратегии НАТО. Союзники по НАТО решительным образом осудили действия Москвы на Украине, назвав их нарушением международного права, и призвали Москву немедленно прекратить военные действия и вывести войска из Украины, Белоруссию они призвали прекратить оказывать поддержку России.

Украине 30 стран НАТО обещали политическую и практическую поддержку, в частности ускорение и увеличение поставок нелетальных вооружений.

Помимо усиления частей быстрого реагирования, лидеры НАТО решили, что каждая страна утвердит собственные планы военного строительства, которые усилят общий потенциал альянса. Для разработки используемых альянсом технологий будут созданы специальные акселератор и фонд инноваций, которые объединят усилия правительств, частного сектора и ученых.

Также будут разработаны специальные меры политической и практической поддержки Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.

Чем ответит Россия

Размещение дополнительных сил НАТО в Восточной Европе приведет к компенсирующим мерам со стороны России, прокомментировал решение альянса заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Возможности и ресурсы для стопроцентного обеспечения своей безопасности у Москвы есть. «Мы не останемся в долгу, что называется», — отметил Рябков. Те, кто предлагает решения об усилении военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, «пребывают в иллюзиях, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать», — считает Рябков. «Вот это у них не получится», — заключил он.

«У России есть в принципе чем отвечать, но рост военного бюджета — это довольно тяжелая нагрузка на экономику, и тут много вопросов о том, насколько адекватно возможно экономически обеспечить это увеличение сил», — предупреждает Крамник.

29 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал государства — члены НАТО увеличить расходы на военные нужды в свете событий на Украине. «Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие. [Расходы на оборону в виде] 2% [от ВВП] всегда считались минимальным объемом, а не потолком», — заявил он.

В середине мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза увеличат оборонные расходы на €200 млрд.

Придется больше привлекать военнослужащих по контракту, больше закупать и модернизировать весь набор техники, прогнозирует Крамник. По количеству и людей, и вооружений Российская армия не очень ориентирована на противостояние с НАТО, как и страны альянса сегодня не готовы воевать с Россией. «Здесь большой вопрос по возможности экономик — кто лучше сможет поддерживать увеличение сил», — подытожил эксперт.

Для России ничего хорошего усиление и расширение НАТО не означают: северо-западное направление становится основной угрозой, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «В том направлении против Норвегии находятся отдельный армейский корпус и объединенное стратегическое командование «Север». Очевидно, их придется усиливать и размещать там соответствующие ударные средства», — пояснил военный эксперт.

Согласно указу президента России, вступившему в силу в 2018 году, численность Вооруженных сил страны определена в 1 902 758 человек. Из них 1 013 628 — военнослужащие. Это примерно 400 тыс. контрактников, около 270 тыс. срочников и некоторое количество офицеров, напомнил Мураховский. «По всей видимости, понадобится решение президента, чтобы увеличить численность армии мирного времени минимум на 20%. НАТО растет с каждым годом, и оставлять это без ответа невозможно», — заключил эксперт.