Reuters сообщил об участии США в конференции по Украине
США примут участие в мирной конференции по Украине, которая запланирована на июнь в Швейцарии, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Однако собеседник агентства не уточнил, на каком уровне будет представлена страна.
Ранее 26 мая украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина приехать на саммит по украинской «формуле мира». «Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — призвал он.
Как сообщал Bloomberg, Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за предстоящих выборов — он намерен посетить встречу с донорами его кампании в Калифорнии вместо участия в конференции. Пекин обещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».
В саммите также не будут участвовать президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Лула да Силва.
Украинская «формула мира» базируется на требованиях восстановления границ 1991 года и вывода российских войск за их пределы, Киев вынесет на обсуждение в Швейцарии только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
«Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял такой выбор Зеленский.
Саммит по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили «на этом этапе», заявили в швейцарском МИДе.
В Кремле назвали бесперспективной мирную конференцию без участия Москвы. Президент Владимир Путин счел, что ее смысл в том, чтобы предъявить России ультиматум от как можно большего числа стран.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования