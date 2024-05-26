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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил об участии США в конференции по Украине

Reuters: США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Собеседник агентства не уточнил, на каком уровне будут представлены США. Bloomberg сообщал, что Байден пропустит саммит. Кремль не увидел перспектив у конференции без участия Москвы
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

США примут участие в мирной конференции по Украине, которая запланирована на июнь в Швейцарии, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Однако собеседник агентства не уточнил, на каком уровне будет представлена страна.

Ранее 26 мая украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина приехать на саммит по украинской «формуле мира». «Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — призвал он.

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Как сообщал Bloomberg, Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за предстоящих выборов — он намерен посетить встречу с донорами его кампании в Калифорнии вместо участия в конференции. Пекин обещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

В саммите также не будут участвовать президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Лула да Силва.

Украинская «формула мира» базируется на требованиях восстановления границ 1991 года и вывода российских войск за их пределы, Киев вынесет на обсуждение в Швейцарии только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

«Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял такой выбор Зеленский.

Саммит по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили «на этом этапе», заявили в швейцарском МИДе.

В Кремле назвали бесперспективной мирную конференцию без участия Москвы. Президент Владимир Путин счел, что ее смысл в том, чтобы предъявить России ультиматум от как можно большего числа стран.

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Теги
Елена Чернышова
Швейцария США Украина саммит
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