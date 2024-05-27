В Китае ответили на приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Пекин выступает за проведение мирной конференции по украинскому конфликту, которую признают и Москва, и Киев, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

Так она ответила на приглашение от президента Украины Владимира Зеленского председателю КНР Си Цзиньпину приехать на саммит в Швейцарию.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — сказала она.

Швейцарский саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Посол Китая в Берне Ван Шитин не исключил участия Пекина в саммите. В Кремле назвали конференцию бесперспективной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участие Китая в конференции не добавит ей результативности, мероприятие будет «пустой схоластикой».