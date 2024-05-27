 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Китае ответили на приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Пекин выступает за проведение мирной конференции по украинскому конфликту, которую признают и Москва, и Киев, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

Так она ответила на приглашение от президента Украины Владимира Зеленского председателю КНР Си Цзиньпину приехать на саммит в Швейцарию.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — сказала она.

Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира»
Политика
Си Цзиньпин и&nbsp;Джо Байден

Швейцарский саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Посол Китая в Берне Ван Шитин не исключил участия Пекина в саммите. В Кремле назвали конференцию бесперспективной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участие Китая в конференции не добавит ей результативности, мероприятие будет «пустой схоластикой».

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
Китай Россия Украина мирные переговоры Швейцария
Материалы по теме
Песков назвал личные разговоры Путина и Мирзиёева важным элементом визита
Политика
Минфин США оценил ход переговоров G7 по замороженным активам России
Политика
Путин назвал отличие позиции России по переговорам от западной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Как устроен современный цифровой автолизинг РБК и ВТБ Лизинг, 12:28
Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест Политика, 12:26
Когда сделка между взаимозависимыми лицами вызовет интерес ФНС Pro, 12:20
Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков Политика, 12:19
В Думе поддержали наказание за работу в любых нежелательных организациях Политика, 12:13
Рейтинг российских майнинговых компаний 2024 года по выручке и мощности Крипто, 12:06
Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к «долгому конфликту» Политика, 12:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео Общество, 12:02
Появились кадры драки в Башкирии с участием бойцов военной операции Политика, 12:00
Вы думали, что это неважно: какие 9 техник обеспечат рост продаж Pro, 11:59
На Украине бизнесу облегчили доступ к производству боеприпасов Политика, 11:54
Шестерых участников драки в Бирюлево вышлют из России Общество, 11:54
Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ Спорт, 11:51
СДЭК рассказал, когда выдаст застрявшие из-за сбоя посылки Бизнес, 11:47