Зеленский раскрыл условия Украины на мирном саммите

Зеленский: на саммите мира Украина выдвинет три пункта из формулы мира

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина на саммите в Швейцарии выдвинет на обсуждение три из десяти пунктов предложенной Киевом «формулы мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Его интервью цитирует Orda.kz.

Киев вынесет следующие пункты:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснил Зеленский.

Он рассказал, что на саммите в швейцарском Бюргенштоке, который пройдет 15-16 июня, Киев хочет «не просто поздороваться», но продвигаться вперед, поэтому выбрал эти три вопроса, чтобы по его окончании принять соответствующее коммюнике.

«Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать. <...> Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

Россия критикует «формулу мира» Украины и заявляет, что Киеву пора принять «новые территориальные реалии». Что касается мирного саммита в Швейцарии, Москва считает его «бесперспективным». Российская делегация во встрече не участвует.

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