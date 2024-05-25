 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский раскрыл условия Украины на мирном саммите

Зеленский: на саммите мира Украина выдвинет три пункта из формулы мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина на саммите в Швейцарии выдвинет на обсуждение три из десяти пунктов предложенной Киевом «формулы мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Его интервью цитирует Orda.kz.

Киев вынесет следующие пункты:

  • ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснил Зеленский.

Он рассказал, что на саммите в швейцарском Бюргенштоке, который пройдет 15-16 июня, Киев хочет «не просто поздороваться», но продвигаться вперед, поэтому выбрал эти три вопроса, чтобы по его окончании принять соответствующее коммюнике.

«Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать. <...> Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Политика
Владимир Путин

Россия критикует «формулу мира» Украины и заявляет, что Киеву пора принять «новые территориальные реалии». Что касается мирного саммита в Швейцарии, Москва считает его «бесперспективным». Российская делегация во встрече не участвует.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Зеленский раскрыл условия Украины на мирном саммите Политика, 14:29
В Таджикистане спасли российских туристов, застрявших в машине из-за селя Общество, 14:26
Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию Политика, 14:18
Sky Sport назвал нового главного тренера «Баварии» Спорт, 14:11
И.о. главы МИД Ирана впервые поговорил по телефону с Лавровым Политика, 14:00
Зеленский ответил на обвинения в нелегитимности Политика, 13:47
Седьмая ракетка мира вышел в финал в Женеве, уступая 1:4 в третьем сете Спорт, 13:35
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Подтопления Новокаховского округа из-за сброса воды с ГЭС не произошло Политика, 13:32
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик Политика, 13:19
Российская армия заняла Архангельское Политика, 13:08
Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца Общество, 13:00
На Украине двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию Политика, 12:56
Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян Спорт, 12:45
В G7 назвали условие разблокировки российских активов Политика, 12:32