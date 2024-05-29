ФРГ и Чехия призвали ЕС обдумать поэтапный отказ от газа и нефти из России

ФРГ и Чехия призвали ЕС обдумать отказ от газа и нефти из России

Поставки энергоресурсов в ЕС из России уже значительно сократились, Берлин и Прага предложили изучить возможности поэтапного отказа от оставшейся доли. Речь в том числе об СПГ, поставки которого могут оказаться под санкциями союза

Фото: Johanna Geron / Reuters

Германия и Чехия обратились к ЕС с предложением создать рабочую группу, которая определит механизм поэтапного отказа Европы от российского газа, в том числе сжиженного природного (СПГ), а также нефти и ядерного топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо. Агентство отмечает, что сокращение коснется оставшихся 20% поставок.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — говорится в письме. Его направили министр экономики Германии Роберт Хабек и министр торговли Чехии Юзеф Сикела министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен — эта страна на данный момент председательствует в ЕС.

С 5 декабря 2022-го вступило в силу нефтяное эмбарго на поставки нефти морским путем в ЕС. Остались только трубопроводные поставки — так нефть поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Германия и Польша добровольно отказались от поставок. В качестве исключения нефть получала также Болгария, но с марта этого года эмбарго действует и в этой стране.

Поставки российского газа в ЕС не под запретом, но значительно сократились. В прошлом году доля поставок трубопроводного газа и СПГ в союз составила 13%, подсчитывали аналитики S&P Global Commodity Insights. В 2021 году доля российского газового экспорта достигала 40%. Падение связано в том числе с тем, что вышли из строя газопроводы «Северный поток» после взрывов в сентябре 2022 года. На этом фоне поставки СПГ в Европу возросли (на 58% в том же году).

Однако теперь ЕС рассматривает введение санкций в области торговли СПГ. Как сообщали Reuters и EUobserver, речь идет о запрете на перевалку этого вида топлива в ЕС (при поставках в неевропейские страны) и мерах в отношении трех российских проектов по производству СПГ («Арктик СПГ-2», в Усть-Луге Ленинградской области и Мурманске).

Кроме того, страны ЕС продолжают закупать у России ядерное топливо, хотя и пытаются найти альтернативных поставщиков.

В МВФ отмечали, что союз обязался полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году. Российская сторона указывала, что найдет новых покупателей на свою продукцию при отказе европейцев от поставок.