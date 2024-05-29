МВФ назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов

Европейский союз должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В докладе под названием «Энергетическая безопасность выигрывает от усиления мер Европы по борьбе с изменением климата» отмечается, что доля России в импорте газа в ЕС «резко снизилась» с 41% в 2021 году до 15% за первые десять месяцев 2023 года. «Кроме того, Европейский союз обязался постепенно прекратить весь оставшийся импорт российского ископаемого топлива до 2030 года», — говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным в докладе МВФ, Германия начала переориентировать свой импорт газа с 2021 года, когда 65% газа поступало из России, на Норвегию, доля которой в немецком импорте газа увеличилась с 19% до 60%, и на другие страны такие, как Бельгия и Нидерланды.

Импорт российского газа более чем на 15% также сократился у Хорватии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии и Швеции.

«С другой стороны, военные действия могут привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность из-за увеличения доли расходов на энергоносители в ВВП и, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в энергоснабжении при прочих равных условиях», — отмечается в докладе.

Россия в апреле 2024 года поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа, показали данные аналитической компании Kpler. По ее данным, в апреле в европейские порты было направлено 1,31 млн т российского СПГ.

В Евросоюзе неоднократно заявляли о намерении отказаться от импорта российского газа, в последние месяцы особый упор в этой дискуссии делается именно на СПГ. В апреле текущего года глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что страны ЕС намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Биллстрёма, заявил, что в Кремле «не носят розовых очков» и понимают, что Запад продолжит вводить санкции даже в ущерб себе. Он отмечал, что Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений.