 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Война санкций ,  
0 

Доля России в поставках газа Европе сократилась до 13%

S&P: доля России в поставках газа Европе сократилась до 13%
Сюжет
Война санкций
В 2021 году Россия обеспечивала почти половину потребностей ЕС в газе, в 2023-м ее доля упала до 13%, подсчитали в S&P. Евросоюз разрабатывает основания для снижения ее доли до нуля без выплаты компенсаций
«Газпром» GAZP ₽161,44 +1,2% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Доля поставок из России в Евросоюз трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году сократилась до 13%, следует из подсчетов аналитиков S&P Global Commodity Insights, которые приводит Financial Times.

В 2021 году доля российского газового экспорта достигала 40%.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают об энергетических рисках для Европы, одним из которых является восстановление спроса на газ. Именно массовое сокращение потребления позволило накопить газ в хранилищах и снизить цены.

По расчетам S&P, спрос на газ в Европе за 2023 год должен был снизиться на 7%. В аналитическом агентстве указывают, что власти в Европе спокойны в отношении ситуации с газом, что может быть «ложным утешением». «Я не думаю, что у нас есть хорошее представление о том, где находится равновесный уровень спроса», — отметили в S&P Global Commodity Insights.

Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году
Политика
Кай Мюккянен

В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии, напоминает FT. По оценке экспертов и чиновников, это поможет постепенно снизить импорт до нуля без серьезных последствий для газового рынка Европы. В Еврокомиссии называют правила, которые позволят властям государств запретить резервирование мощностей в газопроводах и терминалах под российский газ, «пропорциональным и целенаправленным способом» для стран ЕС сократить поставки из России без выплаты значительной компенсации за несоблюдение контрактов.

Нынешняя ситуация в Евросоюзе с газом резко контрастирует с положением в 2022 году, когда европейские страны, лишившись трубопроводных поставок из России, резко начали скупать СПГ в разгар энергетического кризиса и стремительного роста цен на топливо. Тогда европейские базовые цены на газ превысили €300 за мегаватт-час, напоминает FT, а сейчас газовые цены в десять раз ниже, чем они были на пике кризиса, уровень заполненности хранилищ значительно превышает средний показатель за предыдущие пять лет.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

О планах использовать будущий механизм отказа от российского СПГ уже сообщили власти Финляндии. Госкомпания Gazum была вынуждена продолжать закупать у «Газпрома» минимальные объемы топлива в соответствии с контрактами. Хельсинки считают, что к 2025 году благодаря газовой реформе удастся от этого отказаться. Как прежде поясняла FT, преимущественно газовая реформа разрабатывается для давления на Австрию и Венгрию, чтобы те снижали зависимость от российского газа.

FT раскрыла роль украинских хранилищ в сдерживании цен на газ в Европе
Экономика
Фото:Alona Nikolaievych / Ukrinform / Global Look Press

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять», — обещал президент Владимир Путин.

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах. Еще раз подчеркну: даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ноябре 2023-го.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СПГ российский газ Европа
Материалы по теме
Как доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась до минимума. Инфографика
Экономика
«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины»
Политика
Помощник Блинкена пообещал «убить» российский проект «Арктик СПГ-2»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Евролига закрыла дело о подкупе судей финала Еврокубка с участием УНИКСа Спорт, 14:41
Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье Город, 14:28
Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью Общество, 14:21
Доля России в поставках газа Европе сократилась до 13% Бизнес, 13:59
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы Политика, 13:44
Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун» Политика, 13:38
Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности Спорт, 13:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Касаткина проиграла второй ракетке мира в 1/4 финала турнира в Брисбене Спорт, 13:16
Умерла актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс Общество, 13:15
Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году Политика, 12:57
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 12:44
Третий клуб НБА выведет из обращения игровой номер Шакила О'Нила Спорт, 12:39
От «Слова пацана» до «Бронепароходов»: что сегодня читают в России Pro, 12:35
«Макдоналдс» сообщил о последствиях для бизнеса из-за войны в Газе Бизнес, 12:20