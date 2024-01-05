Доля России в поставках газа Европе сократилась до 13%

В 2021 году Россия обеспечивала почти половину потребностей ЕС в газе, в 2023-м ее доля упала до 13%, подсчитали в S&P. Евросоюз разрабатывает основания для снижения ее доли до нуля без выплаты компенсаций

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Доля поставок из России в Евросоюз трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году сократилась до 13%, следует из подсчетов аналитиков S&P Global Commodity Insights, которые приводит Financial Times.

В 2021 году доля российского газового экспорта достигала 40%.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают об энергетических рисках для Европы, одним из которых является восстановление спроса на газ. Именно массовое сокращение потребления позволило накопить газ в хранилищах и снизить цены.

По расчетам S&P, спрос на газ в Европе за 2023 год должен был снизиться на 7%. В аналитическом агентстве указывают, что власти в Европе спокойны в отношении ситуации с газом, что может быть «ложным утешением». «Я не думаю, что у нас есть хорошее представление о том, где находится равновесный уровень спроса», — отметили в S&P Global Commodity Insights.

В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии, напоминает FT. По оценке экспертов и чиновников, это поможет постепенно снизить импорт до нуля без серьезных последствий для газового рынка Европы. В Еврокомиссии называют правила, которые позволят властям государств запретить резервирование мощностей в газопроводах и терминалах под российский газ, «пропорциональным и целенаправленным способом» для стран ЕС сократить поставки из России без выплаты значительной компенсации за несоблюдение контрактов.

Нынешняя ситуация в Евросоюзе с газом резко контрастирует с положением в 2022 году, когда европейские страны, лишившись трубопроводных поставок из России, резко начали скупать СПГ в разгар энергетического кризиса и стремительного роста цен на топливо. Тогда европейские базовые цены на газ превысили €300 за мегаватт-час, напоминает FT, а сейчас газовые цены в десять раз ниже, чем они были на пике кризиса, уровень заполненности хранилищ значительно превышает средний показатель за предыдущие пять лет.

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О планах использовать будущий механизм отказа от российского СПГ уже сообщили власти Финляндии. Госкомпания Gazum была вынуждена продолжать закупать у «Газпрома» минимальные объемы топлива в соответствии с контрактами. Хельсинки считают, что к 2025 году благодаря газовой реформе удастся от этого отказаться. Как прежде поясняла FT, преимущественно газовая реформа разрабатывается для давления на Австрию и Венгрию, чтобы те снижали зависимость от российского газа.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять», — обещал президент Владимир Путин.

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах. Еще раз подчеркну: даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ноябре 2023-го.