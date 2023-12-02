В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России в этом году

ЕС продолжает закупки ядерного топлива у России для реакторов ВВЭР. Почти все страны, которые приобретали топливо у Москвы, работают над его заменой альтернативным, но это небыстро, и они делают запасы на случай сбоев в поставках

Фото: Sarah Meyssonnier \ Reuters

В этом году Евросоюз, вероятно, увеличит закупки ядерного топлива у России по сравнению с 2021 годом, сообщает Reuters со ссылкой на агентство по закупкам Евратома (ESA).

«Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор. — РБК) российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, вероятно, он вырастет в 2023 году по сравнению с [тем же] годом», — сказал агентству глава агентства Стефано Чиккарелло.

В прошлом году пять стран ЕС — Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия — купили у России на 30% больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22% больше услуг по обогащению, говорится в годовом отчете ЕК. Чиккарело отметил, что эти государства делают дополнительные запасы топлива, что окажет влияние на объем закупок.

Из тех стран, что полностью зависят от закупок топлива у России, только Венгрия не подписала контракты на поставки альтернативного топлива. Например, Финляндия ведет переговоры на этот счет с американской Westinghouse, но замена топлива — длительный процесс. Чиккарело отметил, что столь значительно зависящие от российской продукции страны делают запасы на случай сбоев в поставках.

ЕС согласовывает новый, 12-й пакет санкций против России. Источники Reuters рассказали, что вносить в него ограничения против атомной отрасли страны не будут. Например, против такой меры выступала Словакия. Власти страны заявили, что возможность введения санкций против российского ядерного топлива — это «красная черта», так как АЭС страны еще не подготовлены для работы на альтернативном топливе.