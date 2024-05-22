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Война санкций ,  
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Reuters узнал о планах ЕС оценить, по кому ударит запрет на СПГ из России

Reuters: ЕК оценит влияние запрета на перевалку российского СПГ в портах Европы
Сюжет
Война санкций
В ЕС изучают введение запрета на перевалку российского СПГ в портах Европы и хотят узнать, ударит ли мера по экономике России сильнее, чем по экономике союза. Москва предупреждала, что от таких санкций пострадают потребители в ЕС
Плавучий терминал для СПГ в Германии
Плавучий терминал для СПГ в Германии (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Германия, Франция и Бельгия обратились в Европейскую комиссию за оценкой последствий возможного запрета на перевалку СПГ в европейских портах для экономик России и Евросоюза, сообщили Reuters неназванные дипломаты.

По их словам, в целом в ЕС поддерживают ограничительные меры в отношении российского СПГ, но на согласование всего 14-го пакета санкций потребуются недели. При этом утвердить их намерены до июля, когда председателем ЕС станет Венгрия, известная своей благожелательной позицией к России.

Один из источников сказал, что в союзе «были по-настоящему удивлены устойчивостью российской экономики», однако она все же пострадала, убеждены в Брюсселе.

Евросоюз сократил закупки СПГ
Бизнес
Фото:David Hecker / Getty Images

Месяц назад глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём сообщил, что Евросоюз собирается включить запрет на поставки российского СПГ в свой очередной пакет санкций. Чуть позже Reuters узнал, что речь идет о запрете на перевалку этого вида топлива в ЕС (по данным EUobserver, речь про поставки в неевропейские страны) и мерах в отношении трех российских проектов по производству СПГ («Арктик СПГ-2», в Усть-Луге Ленинградской области и Мурманске). Politico сообщала в середине мая, что Венгрия не поддерживает предлагаемые меры в отношении российского СПГ.

Последний на данный момент, 13-й пакет санкций против России, ЕС ввел в феврале, в канун двухлетия с начала российской военной операции на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя подобные планы ЕС, назвал их очередными попытками «выдавливания России с энергетических рынков», по его словам, в первую очередь это выгодно США. «Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — сказал он. Москва считает санкции незаконными и будет искать пути их преодоления, добавил представитель Кремля.

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