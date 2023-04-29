Полиция Варшавы ворвалась на территорию школы при посольстве России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Над Крымом одновременно с атакой на Севастополь сбили два беспилотника Политика, 12:14
Бразильский клуб разорвал контракт с футболистом «Локомотива» Педриньо Спорт, 12:14
8 отличных книг, которые вы успеете прочитать за майские праздники Life, 12:00
Умер ведущий «Фазенды» Общество, 11:59
Карлсен назвал захватывающим матч за титул чемпиона мира по шахматам Спорт, 11:55
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Развожаев заявил, что удар по нефтебазе нанесли два беспилотника Политика, 11:43
Медведев предложил три ответа на намерение Зеленского вернуть Крым Политика, 11:41
Социальный лифт, олимпиады и школа: как поступить в нужный вуз Специальный проект, 11:23
«Динамо» опубликовало совместное фото двух игроков клуба после их стычки Спорт, 11:21
Полиция Варшавы ворвалась на территорию школы при посольстве России Политика, 11:16
Как выглядит первая газета РБК, созданная в соавторстве с нейросетями Общество, 11:13
В Псковской области отменили парад Победы Политика, 10:59
Война санкций ,  
0 

Полиция Варшавы ворвалась на территорию школы при посольстве России

Полиция Варшавы и представители мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России
В Польше решили начать производство в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях» зданий посольства России, представители власти поручили покинуть территорию одного из них до вечера
Посольство России в Варшаве, Польша
Посольство России в Варшаве, Польша (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Представители мэрии Варшавы с полицейскими потребовали от российского посольства открыть калитку перед школой дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию, сообщает «РИА Новости».

Советник-посланник Андрей Ордаш предупредил, что российская сторона считает действия Варшавы незаконными, может принять ответные дипломатические меры, а на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом. Затем польские власти поручили сотрудникам школы покинуть здание до 19:00 по московскому времени.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день», — написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Польский МИД ранее обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Речь шла о двух адресах, по первому из которых расположена школа при посольстве России, по второму ранее проживали российские дипломаты, но теперь оно не заселено и нуждается в ремонте.

Польша после начала Москвой военной операции заблокировала счета российского посольства и торгового представительства, а в этом апреле изъяла их. Посол Сергей Андреев назвал произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом. Кремль пообещал ответные меры.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано «даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

Читайте на РБК Pro
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Как Брэнсон: почему люди с СДВГ становятся хорошими предпринимателями
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Варшава посольство России
Материалы по теме
Посол Андреев счел произволом изъятие средств посольства России в Польше
Политика
Посол сообщил об изъятии денег Польшей со счетов посольства России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter