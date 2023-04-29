Полиция Варшавы ворвалась на территорию школы при посольстве России

Полиция Варшавы и представители мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России

В Польше решили начать производство в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях» зданий посольства России, представители власти поручили покинуть территорию одного из них до вечера

Посольство России в Варшаве, Польша (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Представители мэрии Варшавы с полицейскими потребовали от российского посольства открыть калитку перед школой дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию, сообщает «РИА Новости».

Советник-посланник Андрей Ордаш предупредил, что российская сторона считает действия Варшавы незаконными, может принять ответные дипломатические меры, а на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом. Затем польские власти поручили сотрудникам школы покинуть здание до 19:00 по московскому времени.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день», — написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Польский МИД ранее обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Речь шла о двух адресах, по первому из которых расположена школа при посольстве России, по второму ранее проживали российские дипломаты, но теперь оно не заселено и нуждается в ремонте.

Польша после начала Москвой военной операции заблокировала счета российского посольства и торгового представительства, а в этом апреле изъяла их. Посол Сергей Андреев назвал произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом. Кремль пообещал ответные меры.