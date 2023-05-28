На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовалась очередь из 900 грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около 900 грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией в Дорохуске образовалась огромная очередь из грузовых автомобилей, сообщает польская RFM со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

По его словам, время ожидания в очереди составляет 45 часов. На границе стоит примерно 900 грузовиков, больше половины из которых пытаются выехать на Украину. При этом очереди на выезд с украинской территории нет.

Дерусь уточнил, что за последнюю ночную смену всего было оформлено 640 грузовиков в двух направлениях.

Польша еще 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП функционируют два — для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти также ограничили движение для российских и белорусских большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

23 мая депутаты Госдумы России единогласно поддержали необходимость введения запрета проезда по территории России для польских фур. Обращение в кабмин законодатели начали готовить после того, как с такой инициативой выступил спикер Вячеслав Володин.

По оценке политика, эти меры нанесут ущерб гражданам Польши на около €8,5 млрд, получаемых за счет России. Он рассказал, что 20 тыс. водителей будут уволены, а порядка 2 тыс. транспортных компаний обанкротятся. «Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику», — уточнял спикер Госдумы.

Заявление Володина прозвучало через несколько недель после того, как на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.