Польша с 10 февраля закрыла погранпереход в Бобровниках на границе с Белоруссией

Польша закрыла погранпереход на границе с Белоруссией

Вид на погранпереход в Бобровниках (Фото: gpk.gov.by)

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода в Бобровниках на границе с Белоруссией.

«В интересах государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — написал он в Twitter.

Фото: сервис Яндекс Карты

С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовица».

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