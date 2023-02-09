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Польша закрыла погранпереход на границе с Белоруссией
Польша с 10 февраля закрыла погранпереход в Бобровниках на границе с Белоруссией
Вид на погранпереход в Бобровниках
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода в Бобровниках на границе с Белоруссией.
«В интересах государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — написал он в Twitter.
С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовица».
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