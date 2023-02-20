Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией
МВД Польши с вечера 21 февраля решило ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — Кукурыки-Козловичи, передает PAP.
В погранкомитете Белоруссии сообщили, что польское погранведомство уже проинформировало Минск о своем решении. Исключение составят фуры, зарегистрированные в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговле (ЕАСТ).
«С 21:00 21 февраля грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу», — говорится в сообщении.
Легковые автомобили смогут пересечь границу только в пункте пропуска Тересполь (с белорусской стороны — Брест).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 февраля заявил, что Варшава не исключает закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Он уточнил, что Белоруссия становится «все более и более» опасной для Европы.
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