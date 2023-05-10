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Школа при посольстве России в Польше возобновила обучение

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия после изъятия властями ее здания
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Вид на здание школы при посольстве России в Варшаве (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия по расписанию в новых помещениях. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Леонид Щукин.

«Все учителя на своих местах. Все в своих кабинетах. Сегодня идет нормальный учебный процесс по расписанию», — заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, 18 классов обустроены необходимым оборудованием для занятий.

РБК направил запрос в школу при посольстве России в Польше, обратился за комментарием к пресс-атташе посольства.

Ранее, 29 апреля, сотрудники полиции и представители мэрии в Варшаве зашли на территорию школы при российском посольстве, потребовав освободить здание. В диппредставительстве сообщили, что на тот момент в школе находились 29 человек.

МИД Польши счел, что здание школы российские дипломаты использовали не в дипломатических и консульских целях. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям.

Вечером того же дня учителя и другие сотрудники школы покинули здание, чтобы переехать на другой объект. На вывоз школьного имущества польские власти дали еще семь дней.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия Варшавы как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в российский МИД в связи с инцидентом.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «захвату здания школы» в Варшаве.

Теги
Польша посольство Школа
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