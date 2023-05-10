Школа при посольстве России в Польше возобновила обучение

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия после изъятия властями ее здания

Вид на здание школы при посольстве России в Варшаве (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия по расписанию в новых помещениях. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Леонид Щукин.

«Все учителя на своих местах. Все в своих кабинетах. Сегодня идет нормальный учебный процесс по расписанию», — заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, 18 классов обустроены необходимым оборудованием для занятий.

РБК направил запрос в школу при посольстве России в Польше, обратился за комментарием к пресс-атташе посольства.

Ранее, 29 апреля, сотрудники полиции и представители мэрии в Варшаве зашли на территорию школы при российском посольстве, потребовав освободить здание. В диппредставительстве сообщили, что на тот момент в школе находились 29 человек.

МИД Польши счел, что здание школы российские дипломаты использовали не в дипломатических и консульских целях. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям.

Вечером того же дня учителя и другие сотрудники школы покинули здание, чтобы переехать на другой объект. На вывоз школьного имущества польские власти дали еще семь дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия Варшавы как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в российский МИД в связи с инцидентом.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «захвату здания школы» в Варшаве.