Первый за четыре года самолет из Москвы сел в Тбилиси

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Самолет авиакомпании «Азимут», выполнивший первый за четыре года прямой рейс из России в Грузию, приземлился в аэропорту Тбилиси. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта грузинской столицы.

Самолет вылетел из аэропорта Внуково в 9:07 и приземлился в Тбилиси в 13:40.

Рейсы в Грузию из России не выполнялись с июня 2019 года. 10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для граждан Грузии.

Запрет был введен после протестов в Грузии из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера.

Пока только две российские авиакомпании получили разрешение на полеты в Грузию — «Азимут» и Red Wings. Со стороны Грузии полеты будет выполнять Georgian Airways. В Тбилиси подчеркивали, что позволят летать в страну только тем российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями Запада.