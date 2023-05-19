Участников митинга в аэропорту Тбилиси из-за рейса из Москвы начали задерживать

Полиция начала задерживать участников митинга в аэропорту Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

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На митинге в аэропорту Тбилиси из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы задержали нескольких человек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Протесты начали члены организации депутата грузинского парламента Элен Хоштария. МВД страны запретило проводить акцию на территории аэропорта, власти объясняют это соображениями безопасности. Власти обещали задерживать в случае попыток проникновения на территорию аэропорта.

По словам корреспондента «РИА Новости», сторонники грузинской партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту, но правоохранительные органы пресекли действия нарушителей.

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