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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о гибели 16 американских добровольцев на Украине

The Washington Post: по крайней мере 16 добровольцев из США погибли на Украине
Останки некоторых из погибших удалось вернуть в США. Гибель американцев подтверждал Госдеп. Президент Джо Байден призывал граждан не ездить на Украину
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

В ходе конфликта на Украине погибли по меньшей мере 16 американских добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, пишет The Washington Post. Родственникам некоторых из них удалось вернуть останки в США, другие пытаются этого добиться, отмечает газета.

Остается неясным, сколько граждан США могло поехать добровольцами на Украину, пишет издание, отмечая, что, возможно, речь идет о тысячах. Описывая истории нескольких человек из числа бывших военных из разных штатов, газета отмечает, что они отправились на Украине как частные лица, несмотря на предупреждения американских властей.

Президент Джо Байден еще в прошлом году заявлял, что «американским гражданам не следует ездить на Украину», а Пентагон подтверждал информацию о пропавших там без вести гражданах США, которые принимали участие в боевых действиях. Не раз советовал американцам не ездить на Украину и Госдеп. Он подтверждал случаи гибели граждан США, не раскрывая деталей. Телеканал NBC со ссылкой на источники осенью сообщал, что в ходе конфликта на Украине погибли шесть американцев.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times назвала эту цифру завышенной. В марте издание писало, что легион насчитывает около 1,5 тыс. человек.

В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. До этого в Минобороны говорили, что среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Ведомство не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине. В прошлом в августе при одном из таких ударов погибли 20 американских наемников, указывали в министерстве.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
добровольцы наемники Военная операция на Украине США

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