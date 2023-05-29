WP сообщила о гибели 16 американских добровольцев на Украине

Останки некоторых из погибших удалось вернуть в США. Гибель американцев подтверждал Госдеп. Президент Джо Байден призывал граждан не ездить на Украину

Фото: Chris Hondros / Getty Images

В ходе конфликта на Украине погибли по меньшей мере 16 американских добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, пишет The Washington Post. Родственникам некоторых из них удалось вернуть останки в США, другие пытаются этого добиться, отмечает газета.

Остается неясным, сколько граждан США могло поехать добровольцами на Украину, пишет издание, отмечая, что, возможно, речь идет о тысячах. Описывая истории нескольких человек из числа бывших военных из разных штатов, газета отмечает, что они отправились на Украине как частные лица, несмотря на предупреждения американских властей.

Президент Джо Байден еще в прошлом году заявлял, что «американским гражданам не следует ездить на Украину», а Пентагон подтверждал информацию о пропавших там без вести гражданах США, которые принимали участие в боевых действиях. Не раз советовал американцам не ездить на Украину и Госдеп. Он подтверждал случаи гибели граждан США, не раскрывая деталей. Телеканал NBC со ссылкой на источники осенью сообщал, что в ходе конфликта на Украине погибли шесть американцев.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times назвала эту цифру завышенной. В марте издание писало, что легион насчитывает около 1,5 тыс. человек.

В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. До этого в Минобороны говорили, что среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Ведомство не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине. В прошлом в августе при одном из таких ударов погибли 20 американских наемников, указывали в министерстве.