В Госдепе США подтвердили смерть американца на Украине

Госдепартамент США подтвердил смерть американского гражданина на Украине. Об этом представитель ведомства сообщил «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — заявили в Госдепартаменте.

3 февраля журналист британской газеты The Daily Telegraph Кэмпбелл Макдиармид написал в своем Twitter-аккаунте, что американский врач Пит Рид был убит в Артемовске во время оказания помощи при эвакуации мирных жителей. Обстоятельства смерти он не уточнил. Телеканал Fox News сообщал, что ранее Рид служил в морской пехоте США и был в командировках в Афганистане.

21 января Time и CNN сообщили о гибели на Украине бывшего «морского котика» из США — Дэниела Свифта, который ранее участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

7 ноября NBC сообщал со ссылкой на свои источники, что число погибших в ходе боевых действий на Украине граждан США достигло шести. В Госдепартаменте напоминали, что власти Соединенных Штатов не советуют американцам ездить на Украину. 2 ноября официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в боевых действиях.