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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших в ходе боевых действий на Украине граждан США выросло до 6

NBC: записавшийся в Иностранный легион американец Тимоти Гриффин погиб на Украине

Гражданин США Тимоти Гриффин, приехавший на Украину участвовать в боях на стороне Киева в составе Иностранного легиона был убит во время боевых действий. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Возраст погибшего не уточняется. Он приехал на Украину из штата Нью-Йорк. По данным Иностранного легиона, Гриффин принимал участие в контрнаступлении на восточном фронте.

Таким образом, Гриффин стал шестым американцем, о гибели которого США известно на данный момент, уточняет телеканал. В Госдепе заявили NBC News, что видели сообщения о гибели американца, но «из соображений конфиденциальности» отказались от дальнейших комментариев по этой теме.

В Госдепе напомнили, что власти США не советуют американцам ездить на Украину в связи с боевыми действиями.

Спустя три дня после начала российской военной операции на Украине, 27 февраля, Киев создал интернациональный легион для иностранных добровольцев. Украинская сторона оценивала его численность в 20 тыс. человек на начало марта, российское Минобороны сообщало, что в него входили около 7,2 тыс. человек.

29 апреля семья бывшего морпеха из США, работавшего на частную военную компанию, сообщила CNN о его гибели на Украине. 20 августа
Минобороны сообщило о гибели 20 наемников из США при ударе в Андреевке. В конце августа Госдепартаминт США подтвердил гибель одного американского добровольца во время военных действий на Украине. Ведомство снова призвало граждан не ездить на Украину из-за вооруженного конфликта, а также из-за того, что российские силовики особо выделяют американцев в стране.

4 ноября, газета The Daily Beast сообщала, что на северо-востоке Украины при артобстреле погиб Гражданин США Скайлер Джеймс Греттс. По данным издания, 23-летний Греттс, у которого не было опыта участия в боевых действиях, приехал на Украину в апреле.

2 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. По словам Захаровой, за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было рекрутировано свыше 8 тыс. иностранных наемников.

Теги
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