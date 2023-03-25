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NYT узнала о завышении численности интернационального легиона Украины

NYT: в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. членов вместо заявленных 20 тыс.
Зеленский объявил о создании интернационального легиона через три дня после начала российской спецоперации. NYT пишет, что, несмотря на заявления Киева о 20 тыс. воюющих в легионе, реальное число бойцов — около 1,5 тыс.
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В украинском интернациональном легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали власти страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и внутренние документы легиона.

«Украинские официальные лица изначально хвастались, что им удалось завербовать в легион 20 тыс. добровольцев, но на самом деле эта цифра значительно ниже. Сейчас в организации насчитывается около 1,5 тыс. членов. <...> Вербовка застопорилась», — говорится в статье.

Журналисты NYT поговорили также с несколькими бывшими членами интернационального легиона, которые признались, что подделывали факты из своей биографии ради службы в этой структуре. Некоторые заявляли об опыте участия в боевых действиях на стороне США, в то время как в реальности его не было. Другим помогал попасть на службу придуманный стаж в разного рода спецподразделениях. При этом на проверку данных украинская сторона тратила не более десяти минут на человека, отмечает газета.

Из-за этого в легионе продолжительное время одну из руководящих позиций занимал ранее осужденный на Украине за нарушение правил обращения с оружием гражданин Польши, пишет NYT. Во время службы в легионе он, по данным журналистов, воровал боеприпасы, приставал к женщинам и угрожал солдатам. Прибывший на Украину американский инструктор Малкольм Нэнс, который должен был навести в организации порядок, вместо этого «погряз в хаосе», отмечает NYT.

Через несколько дней после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.

Минобороны России заявляло, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из США, Великобритании, Польши, Канады и других западных стран. В ведомстве также неоднократно сообщали о ликвидации наемнических групп российскими войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции. Как утверждала в ноябре официальный представитель МИДа Мария Захарова, на тот момент на Украину прибыло 8 тыс. иностранцев для участия в боевых действиях.

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NYT узнала о завышении численности интернационального легиона Украины
NYT узнала о завышении численности интернационального легиона Украины

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Интернационал легион Военная операция на Украине наемники
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