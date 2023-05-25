Шойгу назвал число иностранных наемников со стороны ВСУ на Украине

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В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвуют более 2,5 тыс. иностранных наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны России неоднократно сообщало об участии в боях на стороне украинской армии иностранных наемников. В июне 2022 года в военном ведомстве приводили статистику, согласно которой больше всего солдат приезжают из Польши, Канады и США. Тогда ведомство говорило, что в зоне боевых действий находятся более 3 тыс. наемников.

В Кремле участие наемников в спецоперации на стороне Украины оценивали как незначительный фактор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что наличие иностранных наемников не изменит ход российской военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после начала российской военной операции объявил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».