Шойгу назвал число иностранных наемников со стороны ВСУ на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Тарпищев посоветовал Павлюченковой сбросить вес для лучшей игры Спорт, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:30
Опцион ключевым сотрудникам: когда давать и как снизить риск для бизнеса Pro, 12:27
Претендент на пост президента США Рон Десантис пообещал защитить биткоин Крипто, 12:27
В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова Город, 12:22
Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за два года Инвестиции, 12:21
Путин проведет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС. Трансляция Экономика, 12:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минпросвещения проработает возвращение уроков труда в школы Общество, 12:07
People рассказал, чем болела Тина Тёрнер Общество, 12:05
«Затронет вообще всех». Чем грозит принятый в ЕС закон о криптовалютах Крипто, 12:04
Российское отделение Mercedes-Benz переименуют Авто, 12:03
Вы хотите наладить бизнес с партнерами из Индии. Что следует знать о них Pro, 11:57
МИД России сообщил о планах спецпосланника Китая во время визита в Москву Политика, 11:57
На KazanForum 2023 обсудили международный транспортный коридор Пресс-Центр, 11:55

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу назвал число иностранных наемников со стороны ВСУ на Украине

Шойгу: на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют 2,5 тыс. иностранных наемников
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвуют более 2,5 тыс. иностранных наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны России неоднократно сообщало об участии в боях на стороне украинской армии иностранных наемников. В июне 2022 года в военном ведомстве приводили статистику, согласно которой больше всего солдат приезжают из Польши, Канады и США. Тогда ведомство говорило, что в зоне боевых действий находятся более 3 тыс. наемников.

В Кремле участие наемников в спецоперации на стороне Украины оценивали как незначительный фактор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что наличие иностранных наемников не изменит ход российской военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после начала российской военной операции объявил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».

Теги
Персоны
наемники Украина Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе управляемыми бомбами по наемникам на Украине
Политика
СК заочно обвинил в наемничестве 12 воюющих на стороне Киева иностранцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter