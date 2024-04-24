Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев
Команда Telegram получила от Apple письма, которые указывают на «неизбежные изменения» для тех, кто пользуется мессенджером на iPhone с украинской сим-картой, сообщил создатель Telegram Павел Дуров. Эти изменения затронут «новостные/пропагандистские каналы», написал он.
Он напомнил, что в феврале 2022 года предложил ограничить телеграм-каналы в России и на Украине, так как они «использовались для военной пропаганды». Но украинские и российские пользователи выступили против ограничений, и Дуров поддержал их выбор.
При этом Telegram по-прежнему, по словам основателя мессенджера, блокирует аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют информацию с призывами к насилию.
«Что касается общих новостных/пропагандистских каналов, мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — написал Дуров.
Как он объяснил, чтобы оставаться доступным для пользователей, Telegram «должен учитывать запросы» магазинов приложений.
В своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава Telegram рассказывал о давлении от Apple и Google. По его словам, корпорации предупреждают об удалении мессенджера из магазинов приложений, если не будут соблюдаться их «рекомендации». В связи с этим Дуров признался, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.
Украинская сторона исключала блокировку Telegram. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что «проукраинские медиа в Telegram выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. Он также призвал продолжать ограничивать «пророссийские сегменты медиаполя».
В Кремле, отвечая на вопрос о том, есть ли у российских властей вопросы к работе Telegram в России, сказали, что никаких решений по этому поводу не принималось. В Роскомнадзоре говорили, что не видят необходимости в блокировке мессенджера в стране.
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