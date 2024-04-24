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Технологии и медиа ,  
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Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев

Дуров сообщил о требовании Apple блокировать телеграм-каналы для украинцев
Apple присылает Telegram письма, в которых говорится о неизбежности «определенных изменений» для пользователей iPhone с украинскими сим-картами, рассказал Дуров. Он уточнил, что речь идет о «новостных/пропагандистских каналах»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Команда Telegram получила от Apple письма, которые указывают на «неизбежные изменения» для тех, кто пользуется мессенджером на iPhone с украинской сим-картой, сообщил создатель Telegram Павел Дуров. Эти изменения затронут «новостные/пропагандистские каналы», написал он.

Он напомнил, что в феврале 2022 года предложил ограничить телеграм-каналы в России и на Украине, так как они «использовались для военной пропаганды». Но украинские и российские пользователи выступили против ограничений, и Дуров поддержал их выбор.

При этом Telegram по-прежнему, по словам основателя мессенджера, блокирует аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют информацию с призывами к насилию.

«Что касается общих новостных/пропагандистских каналов, мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — написал Дуров.

Как он объяснил, чтобы оставаться доступным для пользователей, Telegram «должен учитывать запросы» магазинов приложений.

Дуров опроверг связь Telegram с российскими властями
Технологии и медиа
Павел Дуров

В своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава Telegram рассказывал о давлении от Apple и Google. По его словам, корпорации предупреждают об удалении мессенджера из магазинов приложений, если не будут соблюдаться их «рекомендации». В связи с этим Дуров признался, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.

Украинская сторона исключала блокировку Telegram. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что «проукраинские медиа в Telegram выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. Он также призвал продолжать ограничивать «пророссийские сегменты медиаполя».

В Кремле, отвечая на вопрос о том, есть ли у российских властей вопросы к работе Telegram в России, сказали, что никаких решений по этому поводу не принималось. В Роскомнадзоре говорили, что не видят необходимости в блокировке мессенджера в стране.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Павел Дуров Telegram Telegram-каналы Apple блокировка Украина
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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