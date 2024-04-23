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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР

Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских сил в Бердычах и Георгиевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска занимаются расширением зоны контроля в селах Бердычи и Георгиевка в Донецкой народной республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей», — сказал Шойгу.

По его словам, российские военные взяли под контроль села Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, находящиеся в ДНР. «Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке», — добавил глава Минобороны.

Село Бердычи находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки, взятой под контроль в феврале 2024 года.

Село Георгиевка расположено в Покровском районе ДНР, в 30 км на западе от Донецка.

13 апреля Минобороны отчиталось о взятии под контроль российскими войсками села Первомайское, находящегося в 83 км от Донецка.

Спустя неделю, 21 апреля, российские силы заняли село Богдановка, расположенное между Часовым Яром и Бахмутом (Артемовском). На следующий день было взято село Новомихайловка.

Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР
Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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