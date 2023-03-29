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Собянин назвал работу военкоматов не связанной с военной операцией

Собянин: военкоматы Москвы ведут плановую работу, не связанную со спецоперацией
Собянин заявил, что о мобилизации речи не идет, военкоматы ведут плановую работу. Она связана с призывом на срочную службу, привлечением контрактников и сверкой данных. Кремль также опровергал обсуждение второй волны мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичные военкоматы работают в плановом режиме в связи с подготовкой к весеннему призыву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Собянина попросили прокомментировать «слухи» о второй волне мобилизации и выдаче повесток.

«Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю. Есть осенний, весенний призыв на срочную службу, это никак не связано с СВО», — сказал он. Мэр добавил, что военкоматы ведут работу «по уточнению учетных данных», она тоже плановая, и по привлечению добровольцев на контрактную службу.

«Ни о какой мобилизации речи не идет», — подчеркнул мэр. По его словам, «раздувают» подобные слухи «провокаторы» ради нагнетания паники и «раскачивания» общества.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября прошлого года по указу президента Владимира Путина. Месяц спустя, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о выполнении мобилизационного задания по набору 300 тыс. человек.

Указ о частичной мобилизации продолжает действовать. Как пояснял Кремль, «точка» в этом вопросе поставлена без указа о завершении мобилизации, документ остается в силе в части выполнения задач военными.

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Власти неоднократно опровергали обсуждение второй волны мобилизации. В марте Кремль выступил с таким заявлением на фоне сообщений о вручении повесток в военкоматы в российских регионах. Так, например, в Воронежской, Липецкой, Пензенской областях это объясняли уточнением информации. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это «обычная практика», связанная с необходимостью обновить данные.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Собянин частичная мобилизация Военная операция на Украине военкомат
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