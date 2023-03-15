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Военная операция на Украине ,  
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Пензенская область вслед за Воронежской объяснила выдачу повесток

В Пензенской области объяснили вручение повесток актуализацией данных воинского учета
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Жителям Пензенской области начали вручать повестки в военкомат для актуализации данных воинского учета, объяснили «РИА Новости» в региональном военном комиссариате.

«Уточнение личных данных проводится», — заявили в военкомате, добавив, что на базе села Леонидовка будут проводиться плановые шестидневные военные сборы, а на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе — 30-дневные с офицерами.

О том, что жителям Пензы, Пензенского района и Заречного начали разносить повестки с требованием явиться в военкомат, писали местные издания Penzainform.ru и «МК-Пенза». Собеседник МК рассказал, что повестку принесли ему на работу и только после того, как он пришел в военкомат, там смогли подтвердить его бронь. Собеседник Penzainform.ru сообщил, что ему повестку принесли домой, но в ней не было написано, с какой целью надо явиться в военкомат.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Пензенской области.

О раздаче повесток сообщали также в Воронежской области. В региональном правительстве объяснили, что единственная цель — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах». Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан. Работодатели должны в военкомат отпустить сотрудников, которым пришли повестки, но после сверки данных они смогут вернуться к выполнению обязанностей.

На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не обсуждает вторую волну мобилизации.

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