Военкоматы Липецкой области разошлют повестки «для уточнения данных»

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Военкоматы разошлют жителям Липецкой области повестки для проверки информации, а полученные сведения внесут в электронные базы данных. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале регионального правительства.

«В ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя», — говорится в сообщении.

Рассылку повесток власти называют плановой и подчеркивают, что она «не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных». Необходимость в актуализации данных в правительстве связывают с ошибками, выявленными во время частичной мобилизации.

Ранее о рассылке повесток для уточнения данных объявили власти Пензенской и Воронежской областей. Власти этих регионов тоже объяснили меры необходимостью актуализировать данные.

Частичная мобилизация началась 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом в Кремле и в Госдуме неоднократно заявляли, что возможность проведения второй волны призыва не обсуждается.

Комментируя раздачу повесток в Воронежской и Пензенской областях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот процесс «обычной практикой». «Все данные нужно уточнять и обновлять. И в этих рамках ведется постоянная работа», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать новой волны мобилизации, Песков подчеркнул, что «никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется».