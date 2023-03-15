Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
Военкоматы Липецкой области разошлют повестки «для уточнения данных» Политика, 15:11
Рэй Далио назвал падение SVB первой ласточкой надвигающегося кризиса Инвестиции, 15:08
Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море Политика, 15:07
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Трехкратный призер ОИ по биатлону объявила о завершении карьеры в 30 лет Спорт, 15:06
Kia представила флагманский кроссовер Авто, 15:01
Как работают три классических схемы обмана в тендерных закупках Pro, 15:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые с 12 декабря Инвестиции, 14:57
Развитие спорта и букмекерской индустрии обсудили на деловом завтраке РБК РБК Events, 14:55
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 14:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:44
Акции Credit Suisse понесли рекордные потери за все время торгов Инвестиции, 14:41
Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран Политика, 14:39
Wildberries ответил на сообщения о забастовке пунктов выдачи Бизнес, 14:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Военкоматы Липецкой области разошлют повестки «для уточнения данных»

В Липецкой области военкоматы пришлют повестки жителям для уточнения и оцифровки данных
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Военкоматы разошлют жителям Липецкой области повестки для проверки информации, а полученные сведения внесут в электронные базы данных. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале регионального правительства.

«В ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя», — говорится в сообщении.

Рассылку повесток власти называют плановой и подчеркивают, что она «не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных». Необходимость в актуализации данных в правительстве связывают с ошибками, выявленными во время частичной мобилизации.

Ранее о рассылке повесток для уточнения данных объявили власти Пензенской и Воронежской областей. Власти этих регионов тоже объяснили меры необходимостью актуализировать данные.

Частичная мобилизация началась 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом в Кремле и в Госдуме неоднократно заявляли, что возможность проведения второй волны призыва не обсуждается.

Комментируя раздачу повесток в Воронежской и Пензенской областях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот процесс «обычной практикой». «Все данные нужно уточнять и обновлять. И в этих рамках ведется постоянная работа», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать новой волны мобилизации, Песков подчеркнул, что «никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется».

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Теги
Липецкая область военкомат повестки
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Не вставший под гимн калужский депутат получил повестку в военкомат
Политика
Воронежские власти объяснили возобновление выдачи повесток
Политика
Пензенская область вслед за Воронежской объяснила выдачу повесток
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter