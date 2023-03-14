Воронежские власти объяснили возобновление выдачи повесток

Воронежские власти сообщили, что повестки будут вручать жителям региона по месту проживания и работы, это делается с целью уточнения данных о воинском учете

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Жителям Воронежской области начали вручать повестки в военкомат, сообщается в Telegram регионального правительства.

Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан. Власти заявили, что единственная цель — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах».

Работодатели должны отпустить сотрудников, которым пришли повестки, в военкоматы, напомнило областное правительство. После этого они вернутся к работе, заверили власти.

Сообщения о выдаче повесток в регионе появлялись в начале февраля в местных телеграм-каналах. Например, их получали сотрудники Воронежской кондитерской фабрики, передавал «РИА Воронеж». В военкомате тогда заявили, что речь идет об «обычной рутинной работе» — уточнении данных, вручении мобилизационных предписаний гражданам, пребывающим в запасе, и так далее.

Глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов ранее говорил РБК, что повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения частичной мобилизации для уточнения учетных данных.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. При этом указа об окончании мобилизации подписано не было.

В Минобороны пояснили, что, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций. В начале марта ведомство заявило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется.