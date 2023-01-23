Кремль пояснил продолжение действия указа о частичной мобилизации
Песков: указ о частичной мобилизации остается в силе в части выполнения задач военными
Призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности. И МО сообщило, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв был остановлен. Но кроме призыва, частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано и с исполнением задач военнослужащими. В этой части указ продолжает работать», — сказал представитель Кремля.
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