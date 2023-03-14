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В Кремле заявили, что не обсуждают вторую волну мобилизации

Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают проведение второй волны мобилизации
Ранее правительство Воронежской области сообщило, что жителям региона начали вручать повестки в военкоматы «для уточнения данных». Песков заявил, что новую волну мобилизации в Кремле не обсуждают
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат. Там заверили, что это делается исключительно для уточнения данных о воинском учете, а не каких-то других целей. Власти заявили, что повестки будут вручать «преимущественно» по месту жительства граждан и их работы.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти не раз заверяли, что возможность проведения второй волны не обсуждается.

Песков в январе говорил, что тему продолжения мобилизации «искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны». Он также предложил прислушаться к словам главы государства, который в начале декабря говорил, что факторы для дополнительной мобилизации отсутствуют.

Минобороны в начала марта также исключало любые дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации. «Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщало министерство.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Песков мобилизация повестка Воронежская область
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