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Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, сообщает украинская компания «Энергоатом» в телеграм-канале.

По данным компании, Гросси планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что попаданий украинских снарядов на территорию Запорожской АЭС с начала года не фиксировалось, однако ситуация вокруг ЗАЭС остается опасной.

«С артиллерийскими обстрелами стало тише, их практически нет. В этом году мы не фиксировали прилетов по периметру атомной станции», — сказал он.

25 марта МАГАТЭ сообщала о планах Гросси посетить Запорожскую атомную электростанцию. Позже Ренат Карчаа уточнял, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором прибудет на территорию АЭС 29 марта.

Гросси выступал за создание вокруг станции безопасной зоны, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Россия и Украина обсуждали ее создание. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о защитной зоне были близки к заключению, однако Киев их заблокировал.

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Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС Запорожская область
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