Три эксперта МАГАТЭ после ротации останутся на ЗАЭС на два месяца

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
МИД КНР словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Си на Украину Политика, 11:41
Как электронная коммерция стала ключевым драйвером рынка БАДов РБК +, 11:38
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:35
Что известно о новой гарнитуре смешанной реальности Apple Reality Pro Индустрия 4.0, 11:30
Дзюбу признали лучшим игроком месяца в РПЛ Спорт, 11:29
«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе» Общество, 11:29
В MetaMask опровергли слухи об эирдропе 31 марта Крипто, 11:27
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
ФСБ сообщила о планах поджигателя военкомата в Угличе вступить в ВСУ Политика, 11:27
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:25
Одна из лучших теннисисток России объяснила решение сменить гражданство Спорт, 11:24
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов Pro, 11:23
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 11:18
Патрушев заявил об участии в конфликте на стороне Киева 50 стран Политика, 11:17
Новые тренды рынка труда: итоги международной выставки HR-отрасли Новая Экономика, 11:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Три эксперта МАГАТЭ после ротации останутся на ЗАЭС на два месяца

Три эксперта МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после ротации
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Словакии, Франции и Японии останутся после ротации инспекторов на Запорожской АЭС примерно на два месяца.

Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он добавил, что в делегацию МАГАТЭ, помимо трех экспертов, входят восемь человек — гендиректор организации Рафаэль Гросси и семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Российскую сторону будут представлять сам Карчаа, глава АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олег Романенко, директор Запорожской атомной станции и первый заместитель гендиректора Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Гендиректор МАГАТЭ выступил за создание вокруг станции безопасной зоны, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Несколько месяцев российская и украинская стороны обсуждали ее создание. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о защитной зоне были близки к заключению, однако Киев их заблокировал.

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС «Росэнергоатом»
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ допустил визит в Россию в ближайшие дни
Политика
Ульянов опроверг коллективное заявление в МАГАТЭ о действиях против ЗАЭС
Политика
Постпред России заявил о задержке смены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter