Три эксперта МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после ротации

Три эксперта МАГАТЭ после ротации останутся на ЗАЭС на два месяца

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Словакии, Франции и Японии останутся после ротации инспекторов на Запорожской АЭС примерно на два месяца.



Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он добавил, что в делегацию МАГАТЭ, помимо трех экспертов, входят восемь человек — гендиректор организации Рафаэль Гросси и семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Российскую сторону будут представлять сам Карчаа, глава АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олег Романенко, директор Запорожской атомной станции и первый заместитель гендиректора Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Гендиректор МАГАТЭ выступил за создание вокруг станции безопасной зоны, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Несколько месяцев российская и украинская стороны обсуждали ее создание. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о защитной зоне были близки к заключению, однако Киев их заблокировал.