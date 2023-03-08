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В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: Украина три месяца не обстреливает Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Украинская сторона третий месяц не наносит удары по Запорожской атомной электростанции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС. Они просто изменили тактику», — добавил он.

3 марта Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли сотрудников службы безопасности атомной электростанции. Днем ранее там прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии, процесс, по словам Карчаа, шел в «сложной ситуации», «имело место даже ЧП».

О взрывах возле АЭС сообщали специалисты МАГАТЭ, которые находятся на станции с сентября 2022 года. Карчаа называл эти сообщения провокацией. Также о взрывах неподалеку от станции не раз говорил член совета администрации области Владимир Рогов.

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и Запорожская АЭС, перешла под контроль российских войск в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В конце сентября по итогам референдума регион, часть которого занята украинскими войсками, вошел в состав России. Областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

Эксперты МАГАТЭ приехали в сентябре 2022-го на станцию после продолжительных обстрелов ее района. Москва и Киев обвиняли в этом друг друга.

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В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной
В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной

Теги
Запорожская АЭС обстрел Росэнергоатом
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