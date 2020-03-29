Как США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

Большинство экспертов соглашаются, что, поскольку кривая заболеваемости в США уже превратилась в экспоненту, пиковый темп распространения коронавируса может быть пройден не раньше чем через месяц. Американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) предполагает, что пик смертности в США от вируса будет пройдет через три недели. Неделю назад американский Колумбийский университет прогнозировал, что, даже если США смогут в два раза снизить темпы распространения вируса, через два месяца в стране будет 650 тыс. инфицированных. По их подсчетам, в данный момент число реально зараженных в 11 раз больше официального числа.

По оценкам Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, к июлю в США от коронавируса могут умереть от 38 тыс. до 162 тыс. человек. Ко второй неделе апреля, прогнозируют эксперты, все реанимации страны будут заполнены.

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Где находится главный очаг заболевания

Самая тяжелая ситуация в США — на восточном побережье. Эпицентр вирусной инфекции — Нью-Йорк. В штате зарегистрирована почти половина от всех случаев заражения в США — более 53 тыс., число умерших превысило 780. Из них около 31 тыс. находятся в одноименном крупнейшем городе штата. При этом первый официальный случай заражения в Нью-Йорке был зафиксирован 2 марта.

Властями принимаются активные меры по профилактике вируса. По данным на 27 марта, в Нью-Йорке сделано более 120 тыс. тестов — это 627 тестов на 100 тыс. жителей штата, всего по стране сделано 127 тестов на 100 тыс. жителей. Но и этого оказывается недостаточно. Например, в Elmhurst Hospital Center, госпитале на 545 коек в районе Куинс, с 06:00 и до 17:00 стоит очередь желающих пройти тест на коронавирус, но людей так много, что многие не дожидаются и уходят домой непроверенными.

Больницы города испытывают острую нехватку средств защиты, врачи вынуждены использовать вместо костюмов защиты мусорные мешки. В Нью-Йорке уже есть подтвержденный случай смерти медбрата из-за вируса. Больницы также вынуждены использовать один аппарат ИВЛ для поддержания здоровья сразу для двух пациентов — впервые эта экспериментальная методика была опробована в 2017 году после массового расстрела в Лас-Вегасе. Аппараты на такое не рассчитаны, но, как оказалось, при правильном алгоритме работы, это возможно (инструкцию на YouTube загрузила врач детройтского Ascension St. John Hospital Шарлин Бабкок).

Почему в Нью-Йорке самая сложная ситуация

Причин у этого несколько. Во-первых, Нью-Йорк — самый населенный и главный туристический город США, во-вторых, социальная жизнь в нем устроена таким образом, что люди постоянно находятся в толпе — в метро, офисах, на узких тротуарах, в-третьих — масштабная диагностика. В-четвертых, власти приняли недостаточные меры для предотвращения массового заражения. Нью-Йорк закрыл школы 18 марта — после того как в городе было уже 2,3 тыс. инфицированных. И только 22 марта, когда заразились уже более 15 тыс., власти Нью-Йорка приказали перевести людей на удаленную работу.

28 марта мэр города Билл Де Блазио сообщил, что количество случаев заражения составило 26 тыс., а число смертей — 450. Для сравнения: в Калифорнии гражданам запретили покидать дома без необходимости еще 16 марта, когда в штате было 500 случаев заражения. Там сейчас более 5,5 тыс. случаев и 121 смерть, но даже при всех принятых мерах наблюдаются взрывные темпы роста: 1042 новых случая (+35%) за пятницу.

28 марта в Нью-Йорк должен отправиться плавучий госпиталь ВМФ США на 1 тыс. коек. Кроме того, сейчас на Манхэттене с нуля возводятся четыре больницы на 250 коек каждая. Морги нескольких городских больниц заполнены, поэтому власти штата закупили 85 машин-рефрижераторов для хранения трупов, они стоят около городских больниц. Временные морги в городе понадобились впервые после террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Какая ситуация в других штатах

18 марта во всех американских штатах были официально обнаружены заболевшие коронавирусом. На втором месте по числу заболевших после Нью-Йорка — соседний с ним штат Нью-Джерси, там подтверждены более 11124 случаев, умерли 108 человек. На третьем месте находится Калифорния. Самая высокая смертность от коронавируса сохраняется в штате Вашингтон, там подтверждены 4311 случаев и 191 смерть, т.е. около 4,4% от заболевших.

Кроме того, в США есть еще несколько регионов, где наблюдается резкий рост заболеваемости и которые потенциально могут стать будущими эпицентрами болезни. Одна из худших ситуаций с точки зрения динамики в Луизиане, где рост числа заболевших последние две недели составлял в среднем 65,7% в день, а на 29 марта подтверждено 3315 случаев (притом что население штата всего около 4,6 млн). Более половины заболевших живут в Новом Орлеане. По числу заболевших на 100 тыс. человек это третий штат в стране (после Нью-Йорка и Вашингтона). Кроме того, в штате худшая после Вашингтона смертность от коронавируса: уже умерли 137 человек, или 4,1% от заболевших.

Объяснений у такого быстрого роста числа заболевших несколько, одна из них — празднование Марди-Гра, завершившее недельные гуляния перед католическим великим постом. В этом году он пришелся на 25 февраля — через две недели в штате был официально выявлен первый случай заболевания. Луизиана — один из самых религиозных штатов в США. Местные церковнослужители и сейчас продолжают нарушать запреты властей на публичные собрания больше 50 человек и вести церковные службы.

Число заболевших также стремительно растет в Мичигане. К 29 марта там было более 4635 случаев заражения, хотя еще неделю назад было более чем в десять раз меньше: 350.