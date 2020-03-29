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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Патрик Деведжян (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Экс-министр промышленности Франции  О-де-Сен Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.

О своем заражении коронавирусом Деведжян написал в Twitter 26 марта. Тогда он отметил, что его состояние стабильно и поблагодарил врачей за работу.

По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции выявлено 38 105 заразившихся коронавирусом. Таким образом, по количеству инфицированных она находится на шестом месте в мире и на четвертом — в Европе. От коронавируса во Франции скончались свыше 2,3 тыс. человек, около 5,7 тыс. заболевших уже выздоровели.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Всего от заражения коронавирусом в мире умерли 30 848 человек, а общее количество заболевших достигло почти 665 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Италии (10 023), Испании (5982) и провинции Хубэй в Китае, откуда началось распространение вируса (3182).

Теги: Франция, смерть, коронавирус
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