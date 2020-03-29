В Испании за сутки от коронавируса умерли свыше 800 человек

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В Испании за сутки 828 человек умерли из-за коронавируса. Таким образом, число летальных случаев в этой стране превысило 6,5 тыс., сообщает испанское Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, за последние сутки новым коронавирусом заразились 6 549 человек, и на данный момент в Испании насчитывается 78 797 случаев заражения. Таким образом, она находится на четвертом месте по количеству заразившихся после США, Италии и Китая. По данным Министерства здравоохранения, в Испании выздоровели 14,7 тыс.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В министерстве сообщили, что больше всего зараженных зафиксировано в автономном сообществе Мадрид (22 677 человек). Следом идет Каталония (15 026 человек).

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа в Испании выявили 1 февраля, когда вирус был обнаружен у немецкого туриста.