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Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в аккаунте Белого дома в Twitter.

«Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей», — сказал он.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных новым коронавирусом в США превысило 82,4 тыс. человек. Таким образом, страна заняла первое место по числу заболевших в мире. Ранее на первой строчке находился Китай, где впервые возникла вспышка инфекции. Сейчас страна опустилась на второе место. В КНР известно о свыше 81,7 тыс. случаев заражения.

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
Общество

Американский вице-президент Майк Пенс отметил, что в США уже провели 552 тыс. тестов на наличие коронавируса. Он рассказал, что компания Abbot Labs разработала тест, который дает результат через 15 минут. Его направили на одобрение Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США, сообщил вице-президент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 462,6 тыс. зараженных новым коронавирусом, свыше 20,8 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: США, коронавирус, Дональд Трамп
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